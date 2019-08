Der Spitzenkandidat der Linken in Brandenburg, Walter, fordert eine Ost-Quote bei der Besetzung von Spitzenposten in Behörden und Hochschulen in Ostdeutschland.

Walter sagte der "Rheinischen Post", Ostdeutsche seien in der oberen Hierarchie-Ebene unterrepräsentiert. Deshalb müsse es faktisch eine sogenannte Landeskinderregelung geben: Bei gleicher Qualifizierung müssten demnach gebürtige Brandenburger die ausgeschriebene Stelle bekommen. Alternativ müsse es eine festgeschriebene Quote für Ostdeutsche geben, meint Walter. Seiner Darstellung nach sind seit den 1990er Jahren Spitzenposten in Ostdeutschland vor allem mit Westdeutschen besetzt. Diese seien aber nicht unbedingt besser qualifiziert.



In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Umfragen sehen die AfD momentan in der Wählergunst vorn, gefolgt von CDU und SPD. Danach folgen Grüne und Linke.