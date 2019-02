Bundeskanzlerin Merkel ist zur Ehrenbürgerin ihrer brandenburgischen Heimatstadt Templin ernannt worden.

Im Beisein ihrer 90-jährigen Mutter Herlind Kasner erhielt sie die Auszeichnung beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt. Die Laudatio hielt ihr ehemaliger Klassenkamerad Bodo Ihrke. Die Ehrung bedeute ihr sehr viel, sagte Merkel nach Angaben ihres Regierungssprechers. Mit Templin verbinde sie viele prägende Erinnerungen. - Merkel wurde 1954 in Hamburg geboren und verbrachte ab 1957 in Templin ihre Kindheit und Jugend. 1973 machte sie in der heute rund 16.000 Einwohner zählenden Stadt in der Uckermark ihr Abitur.