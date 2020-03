Brandenburgs Landesregierung geht davon aus, dass der Bau der Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla noch in diesem Monat beginnt.

Wirtschaftsminister Steinbach sagte, er rechne in der zweiten Märzhälfte mit dem ersten Spatenstich. Ein vorzeitiger Beginn sei möglich, auch wenn noch nicht alle Genehmigungen vorliegen.



Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.



Bis Donnerstag sind noch Einwendungen gegen das Projekt möglich. Tesla will in Grünheide vom nächsten Jahr an bis zu 500.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren.