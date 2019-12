Zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest ist heute in Brandenburg mit dem Bau von Zäunen begonnen worden.

Die mobilen Elektro- und Duftzäune sollen entlang der Grenze zu Polen in den Landkreisen Oder-Spree und Spree-Neiße sowie im Bereich Frankfurt (Oder) aufgestellt werden. Verbraucherschutzministerin Nonnemacher sprach von einer Präventionsmaßnahme unter vielen, die allerdings keinen hundertprozentigen Schutz bieten könne.



In Deutschland ist bisher kein Fall der Afrikanischen Schweinepest bekannt. Allerdings wurde sie bei mehr als 50 toten Wildschweinen in Westpolen nachgewiesen. Für den Menschen stellt die Krankheit keine Gesundheitsgefahr dar.