In Brandenburg sind weitere fünf Fälle von Schweinepest bei Wildschweinen festgestellt worden.

Die Kadaver der Tiere seien in der Nähe des Fundortes des ersten Schweinepest-Falls in Deutschland entdeckt worden, teilte Gesundheitsministerin Nonnemacher in Potsdam mit. Erste Tests seien positiv ausgefallen, letzte Sicherheit solle nun eine Untersuchung der Tiere durch das Friedrich-Loeffler-Institut bringen.



Vergangene Woche war das Schweinepest-Virus in einem Wildschwein im Brandenburger Spree-Neiße-Kreis nachgewiesen worden. China, der größte Bezieher von Schweinefleisch aus Deutschland außerhalb der EU, verhängte daraufhin ebenso wie andere Länder einen Importstopp.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.