Die Entscheidung des Brandenburger Verfassungsgerichts zum Paritätsgesetz stößt auf ein geteiltes Echo.

Landtagspräsidentin Liedtke sagte in Potdam, dies sei eine Chance, um neu über das Thema nachzudenken. Die Vorsitzende der Frauen-Union der CDU, Widmann-Mauz, betonte, alle Parteien seien jetzt umso mehr in der Verantwortung, wirksame Maßnahmen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Politik in ihren Parteien umzusetzen. Ähnlich äußerte sich die stellvertretende SPD-Vorsitzende Geywitz.



Das brandenburgische Verfassungsgericht hatte einer Klage von AfD und NPD gegen das Paritätsgesetz in großen Teilen stattgegeben. Diese richtete sich gegen das Gesetz der früheren rot-roten Landesregierung, das vorschreibt, dass die Kandidatenlisten der Parteien für Landtagswahlen abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden müssen. In der Urteilsbegründung heißt es, das Gesetz beschränke die Freiheit der Parteien bei der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten und damit die Teilnahme an Wahlen.



Die Rechtsvertreterin des Landtags, von Achenbach, sagte gegenüber dem Deutschlandfunk, man werde jetzt nicht vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Es handele sich um Landeswahlrecht, dies sei Gegenstand der Verfassungsautonomie des Landes Brandenburg, da habe das Bundesverfassungsgericht keine Zuständigkeit.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.