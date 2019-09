Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU in Brandenburg, Senftleben, wird wegen der Verluste bei der Landtagswahl seine Spitzenämter abgeben.

Das sagte der dortige CDU-Generalsekretär Bretz und bestätigte entsprechende Medienberichte. Demnach will Senftleben auch das Sondierungsteam der CDU für die Regierungsbildung verlassen, in dem er bisher Verhandlungsführer war.



Die CDU war bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag mit 15,6 Prozent auf ein historisches Tief abgestürzt. Daraufhin waren Rufe nach einem Rücktritt von Senftleben laut geworden.