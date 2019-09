In Brandenburg wollen SPD, CDU und Grüne über eine Regierungskoalition verhandeln.

Das teilten Ministerpräsident Woidke -SPD-, der kommissarische CDU-Landesvorsitzende Stübgen und Grünen-Fraktionschefin Nonnemacher in Potsdam mit. Die Gespräche sollen am Montag beginnen. Bei den Grünen entscheidet am Samstag ein Kleiner Parteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Die Führungen von SPD und CDU haben bereits zugestimmt.



Bei der Landtagswahl war die SPD trotz Einbußen stärkste Partei vor der AfD geworden. Die bisherige Koalition aus SPD und Linken verlor ihre Mehrheit.