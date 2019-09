In Brandenburg wollen SPD, CDU und Grüne über seine sogenannte Kenia-Koalition verhandeln.

Das kündigten Ministerpräsident Woidke, der kommissarische CDU-Landesvorsitzende Stübgen und Grünen-Fraktionschefin Nonnemacher in Potsdam an. Die Gespräche über die Regierungsbildung sollen am kommenden Montag beginnen. Woidke betonte, man habe Differenzen überbrückt und wolle eine stabile Regierung bilden. Nonnemacher sprach von sehr guten Ergebnissen der Sondierungen, räumte aber ein, dass ihre Partei ein Rot-Grün-Rotes Bündnis angestrebt habe. Das habe man aber nicht durchsetzen können. Stübgen erklärte, es sei geschafft worden, weit auseinander liegende Positionen so zusammenzubringen, dass sich die Wähler wiederfänden.



Bei der Landtagswahl am 1. September war die SPD trotz Einbußen stärkste Partei vor der AfD geworden. Die bisherige Koalition aus SPD und Linken verlor ihre Mehrheit.