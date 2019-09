Knapp eine Woche nach der Landtagswahl in Brandenburg sind die Sondierungen zwischen SPD und CDU ins Stocken geraten.

Grund dafür ist der angekündigte Rücktritt von CDU-Landes- und Fraktionschef Senftleben. Man mache neue Gespräche über eine mögliche Regierungsbeteiligung von der Entwicklung in der nächsten Woche abhängig, sagte SPD-Generalsekretär Stohn. Senftleben war nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck geraten. Die Grünen erklärten, es gäbe keine Gesprächsgrundlage mehr, sollte sich in der CDU der rechtskonservative Flügel durchsetzen.



Seit Donnerstag lotet die SPD mögliche Bündnisse aus. Für eine regierungsfähige Mehrheit ist eine Dreier-Koalition nötig.