In Brandenburg gehen die Sondierungsgespräche über die künftige Regierungskoalition weiter.

Spitzenvertreter der SPD kommen heute in Potsdam zu getrennten Gesprächen mit ihren Kollegen der CDU, der Linken und der Grünen zusammen. Die Christdemokraten nehmen an den Sondierungen unter neuer Führung teil. Nach dem Rücktritt von Landeschef Senftleben ist der Bundestagsabgeordnete Stübgen kommissarischer Landesvorsitzender.



Bei der Landtagswahl am 1. September war die SPD von Ministerpräsident Woidke stärkste Kraft geworden; die CDU hatte stark verloren. Als realistische Option für eine Regierungskoalition gelten ein rot-schwarz-grünes Bündnis mit sechs Stimmen Mehrheit im neuen Landtag und ein rot-grün-rotes Bündnis mit einer Stimme Mehrheit.