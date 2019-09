In Brandenburg haben sich CDU und SPD nach einem ersten Sondierungsgespräch für einen politischen Kurswechsel ausgesprochen.

Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Lange sagte nach dem Treffen in Potsdam, man sei sich darin einig, dass es nach der Landtagswahl vom Sonntag kein "Weiter so" geben könne. Nötig sei ein neuer Politikstil. CDU-Landes- und Fraktionschef Senftleben erklärte, es gehe auch darum, alle Regionen zu berücksichtigen. Er wolle seinen Beitrag dazu leisten, zu einem verlässlichen Partner in einer Koalition zu werden. Mehrere Abgeordnete seiner Fraktion hatten nach den Verlusten bei der Wahl allerdings den Rücktritt Senftlebens gefordert. Die Wahl der Fraktionsspitze wurde auf den kommenden Dienstag vorgezogen.



Die SPD war aus der Wahl trotz ebenfalls starker Einbußen als stärkste Kraft hervorgegangen. Auf Platz zwei landete die AfD. Um weiter zu regieren, brauchen die Sozialdemokraten zwei Partner. Möglich sind mehrere Konstellationen: etwa ein rot-grün-rotes oder rot-schwarz-grünes Bündnis sowie eines aus SPD, CDU und Freien Wählern beziehungsweise SPD, CDU und Linken. Mit der AfD will keine der anderen Parteien koalieren.



Als nächstes sprechen die Sozialdemokraten mit der Linken - ihrem bisherigen Koalitionspartner in der Landesregierung von Ministerpräsident Woidke.