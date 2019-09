Am zweiten Tag der Sondierungsgespräche in Brandenburg hat die SPD in Potsdam mit den Grünen beraten.

Beide Seiten bewerteten das Treffen anschließend als positiv und sprachen von einer konstruktiven Atmosphäre. In der kommenden Woche sollen die Gespräche demnach fortgesetzt werden. Zuvor hatte die SPD bereits mit den Freien Wählern gesprochen.



Nach der Landtagswahl geht es darum, die Chancen für eine mögliche Koalition auszuloten. Bei der Wahl am vergangenen Sonntag wurde die SPD von Ministerpräsident Woidke stärkste Kraft.