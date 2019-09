Am zweiten Tag der Sondierungsgespräche in Brandenburg ist die SPD mit den Grünen heute früh in Potsdam zusammengekommen.

Nach der Landtagswahl geht es darum, die Chancen für eine mögliche Koalition auszuloten. Die SPD will heute auch mit den Freien Wählern sprechen. Gestern hatten die Sozialdemokraten mit der CDU und ihrem bisherigen Koalitionspartner Linke sondiert.



Bei der Wahl am Sonntag wurde die SPD von Ministerpräsident Woidke stärkste Kraft.