Der US-Autobauer Tesla soll für das Grundstück für seine geplante Großfabrik in Brandenburg rund 41 Millionen Euro zahlen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur und mehrere Medien übereinstimmend berichten, geht das aus einer Vorlage für den Haushaltsausschuss des Landtags hervor. Der Kaufpreis für die rund 300 Hektar entspricht einem Quadratmeterpreis von 13 Euro 50. In einem angrenzenden Gewerbegebiet liegt der Richtpreis bei 40 Euro. Für die gerodete Waldfläche muss Tesla an anderer Stelle eine Aufforstung vornehmen. Tesla will ab Juli 2021 östlich von Berlin zunächst 100.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen.