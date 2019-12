Brandenburgs Innenminister Stübgen hat den Leiter des Verfassungsschutzes, Nürnberger, entlassen.

Wie das Ministerium in Potsdam mitteilte, wurde Nürnberger mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Als Grund wurde "ein nicht ausreichend vorhandenes Vertrauensverhältnis" angegeben. Das Kabinett werde in Kürze gebeten, Nürnberger in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen.



Nürnberger war seit knapp zwei Jahren der Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes. Der Jurist soll zuletzt auch innerhalb seiner Behörde umstritten gewesen sein. Nach Informationen der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" war bereits der ehemalige Innenminister Schröter unzufrieden mit der Leistung Nürnbergers. - Im vergangenen Jahr war die Zahl der erfassten Rechtsextremisten und die der Islamisten in Brandenburg auf neue Höchststände gestiegen.