Die Löscharbeiten in Fichtenwalde bei Potsdam werden voraussichtlich noch mehrere Tage dauern.

Der Großbrand in dem Waldgebiet sei zwar weitgehend unter Kontrolle, teilte die Kreisverwaltung mit. Allerdings gebe es noch Glutnester. Experten vermuten in dem 50 Hektar umfassenden Gebiet Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Feuerwehr setzte einen Löschpanzer und einen Hubschrauber ein. Der Brand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg ist inzwischen ebenfalls unter Kontrolle. Dort brannte es auf einer Fläche von 160 Hektar.



In großen Teilen Brandenburgs, Niedersachsens, Mecklenburg-Vorpommerns und Sachsen-Anhalts herrscht wegen der Trockenheit höchste Waldbrandgefahr.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.