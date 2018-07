Der Waldbrand bei Fichtenwalde in Brandenburg ist unter Kontrolle.

Nach Angaben der Feuerwehr waren die Flammen am Morgen aber noch nicht vollständig gelöscht. Die zeitweise befürchtete Evakuierung des Ortes erwies sich als unnötig. In dem Waldstück direkt an den Autobahnen A9 und A10 erschwerten Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg die Löscharbeiten.



Wegen der Gefahr kam auch ein Löschpanzer zum Einsatz. Auch ein Waldbrand in Altena im Sauerland konnte eingedämmt werden. Dort hatte seit gestern Nachmittag eine Fläche von einem Hektar in Flammen gestanden. Auch aus anderen Bundesländern meldeten die Feuerwehren kleinere Brände, die jedoch schnell gelöscht werden konnten.



Die Grünen im Bundestag forderten mehr Investitionen in die Vorbeugung. Die Gefahr von Bränden werde durch den Klimawandel vermutlich zunehmen, sagte der Grünen-Abgeordnete Ebner den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Deutschland brauche ausreichend Spezialisten und eine Ausrüstung etwa mit Löschflugzeugen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.