Der Waldbrand im Südwesten Brandenburgs breitet sich weiter aus.

Nach Angaben der Polizei steht inzwischen eine Fläche in der Größe von mehr als 300 Hektar in Flammen. Mehrere hundert Feuerwehrleute sind im Einsatz.



Die Löscharbeiten etwa 50 Kilometer vor der Stadtgrenze von Berlin gestalten sich schwierig, weil der Boden in dem Gebiet mit Munition belastet ist. Drei Dörfer im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden evakuiert. Die Bewohner wurden aufgefordert, nur das Wichtigste mitzunehmen wie Papiere und Medikamente. Brandenburgs Waldbrand-Beauftragter Engel sprach von einer dramatischen Lage. Ministerpräsident Woidke will sich heute bei einem Besuch in der Region selbst ein Bild machen.