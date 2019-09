In Brandenburg sind weitere Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Landesregierung angelaufen.

Dabei trafen sich die möglichen Partner einer künftigen rot-schwarz-grünen Koalition erstmals in einer Dreier-Runde. Der brandenburgische CDU-Chef Redman sagte in Potsdam, er sehe durchaus Gemeinsamkeiten mit den Grünen. Bei den Inhalten seien die Schnittmengen mit der SPD größer. Am Nachmittag wollen SPD, Grüne und Linke miteinander sprechen.



Bei der Landtagswahl am ersten September war die SPD trotz Stimmenverlusten stärkste Kraft geworden. Für eine regierungsfähige Mehrheit ist eine Dreierkoalition nötig.