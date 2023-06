Brandenburg fordert gesundes und nachhaltiges Schulessen. (dpa / picture-alliance / Franziska Kraufmann)

Die brandenburgische Verbraucherschutzministerin Nonnemacher sagte der Deutschen Presseagentur, Schulen erreichten Kinder aus allen Gesellschaftsschichten. Ihnen komme somit eine besondere Mitverantwortung zu, eine qualitativ hochwertige Verpflegung anzubieten. Dies sei wichtig für die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, betonte die Grünen-Politikerin.

Das Land will bei der Verbraucherschutzministerkonferenz für eine möglichst flächendeckende Umsetzung von Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in der Schulverpflegung werben. Das Thema Ernährung ist ein Schwerpunkt der Konferenz, die morgen in Konstanz beginnt.

