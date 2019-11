In Brandenburg ist der SPD-Politiker Woidke für eine weitere Amtszeit zum Ministerpräsidenten gewählt worden.

Der 58-Jährige erhielt im Landtag in Potsdam im ersten Durchgang die nötige Mehrheit von 47 der 88 Abgeordneten. Seine neue Kenia-Koalition mit CDU und Grünen hat im Parlament eine Mehrheit von 50 Stimmen. Woidke sprach von einem guten Ergebnis.



Woidke ist seit 2013 Ministerpräsident in Brandenburg. Bis zur Wahl am 1. September regierte der Sozialdemokrat in einem Bündnis mit der Linkspartei.



Das neue Koalition war gestern besiegelt worden. SPD, CDU und Grüne haben in ihrem Vertrag mehr Polizisten sowie den Ausbau der beitragsfreien Kita und des Klimaschutzes vereinbart. In der Lausitz soll es keine neuen Braunkohletagebaue geben. Geplant ist auch ein Zukunftsfonds von einer Milliarde Euro für die nächsten zehn Jahre.



Das erste Kenia-Bündnis auf Landesebene war 2016 in Sachsen-Anhalt gebildet worden, und zwar unter Führung der CDU.