Saskia Ludwig (CDU) (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Bernd Settnik)

Mit Blick auf deren abwertende Wortwahl im Zusammenhang mit Klimaschutz sagte Hoffmann der "Märkischen Oderzeitung", das sei nicht die Position der CDU-Brandenburg. In der Klimadebatte werde entweder nur auf die Versorgungssicherheit mit Energie oder nur auf das Klima geschaut. Man müsse die Sache mehr zusammen denken. Vor diesem Hintergrund sei Ludwigs Wortwahl unpassend gewesen.

Die Brandenburger CDU-Landtagsabgeordnete hatte auf ein weitergeleitetes Zitat des Potsdamer Klimaforschers Hans Joachim Schellnhuber reagiert. "Faschismus im grünem Antlitz! Damit wird sichtbar, was diese Ökofaschisten tatsächlich wollen." Auch parteiintern und in der Koalition gab es Kritik. Die Landeschefin des Grünen-Koalitionspartners, Schmidt, schrieb, Schellnhubers Vorschlag möge zwar polarisieren, aber Ludwigs geschichtsvergessene Entgleisung sei ein widerlicher Versuch, zu provozieren und am äußeren rechten Rand zu fischen ohne an die Opfer des Faschismus zu denken. Ludwig löschte danach den Tweet, betonte aber, dass sie die Idee nach wie vor für den falschen Weg halte.

Schellnhuber hat die Idee ins Gespräch gebracht, jeder Mensch bekomme pro Jahr 3 Tonnen C02 frei, und wer mehr benötige, müsse es sich kaufen. Zum Vergleich: Jeder Bundesbürger produziert im Durchschnitt pro Jahr laut Bundesumweltministerium rund 11 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases ⁠CO2⁠.