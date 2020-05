Der Bundesvorstand der AfD hat beschlossen, die Parteimitgliedschaft des Brandenburger Landesvorsitzenden Kalbitz aufzuheben.

Das teilte ein Parteisprecher mit. Kalbitz werde die Mitgliedschaft wegen verschwiegener Mitgliedschaften in anderen Organisationen entzogen. So sei er Mitglied bei der Partei "Die Republikaner" gewesen. Zudem habe er Verbindungen zur "Heimattreuen Deutschen Jugend" gehabt. Die Organisation wird als neonazistisch eingestuft.



Die Entscheidung im Vorstand fiel nach Medieninformationen mit sieben gegen fünf Stimmen, es gab eine Enthaltung. Kalbitz kündigte an, sich gegen den Beschluss zur Wehr zu setzen. Er wolle alle juristischen Möglichkeiten nutzen, erklärte er.



Kalbitz gehörte dem Bundesvorstand der AfD an. Neben dem Landesvorsitz in Brandenburg hat er auch das Amt des Fraktionsführers im Landtag in Potsdam inne. Er ist neben dem Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Höcke der bekannteste Vertreter der rechtsnationalen Strömung der Partei.