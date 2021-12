Wegen der steigenden Belastung in den Krankenhäusern in Brandenburg, sollen jetzt schärfere Corona-Regeln greifen. (Archivbild) (Deutschlandradio / Sandra Voß)

Das Parlament in Potsdam stellte in einer Sondersitzung mit Mehrheit eine epidemische Notlage fest. Damit kann die Landesregierung strengere Beschränkungen beschließen. Die AfD stimmte gegen den Antrag von SPD, CDU und Grünen, die Linke dafür, die Freien Wähler enthielten sich. Ministerpräsident Woidke sagte in der Debatte, man müsse jetzt gemeinsam alles unternehmen, um die Belastung des Gesundheitssystem zu senken und Menschenleben zu retten. Die rot-schwarz-grüne Koalition plant unter anderem, Clubs und Discos zu schließen und Großveranstaltungen zu beschränken.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.