In ganz Deutschland haben die Menschen mit Feuerwerken das neue Jahr 2020 begrüßt.

Zur größten Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin kamen Hunderttausende zusammen. Die Zugänge zur Festmeile, die bis zur Siegessäule reichte, wurden am Abend wegen des großen Andrangs geschlossen. Feuerwerkskörper und Alkohol waren nicht erlaubt. Die Polizei in der Hauptstadt meldete etliche Vorfälle, darunter Böllerwürfe und Schüsse mit Schreckschusswaffen. Außerdem kam es zu einer Reihe von Bränden im Stadtgebiet.