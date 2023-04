Landespolitik

Britta Ernst (SPD), Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg tritt von ihrem Amt zurück. (picture alliance/dpa/Soeren Stache)

Das teilte eine Sprecherin der Landesregierung mit, ohne Gründe zu nennen. Die SPD-Politikerin und Ehefrau von Bundeskanzler Scholz war seit 2017 in Brandenburg Landesministerin für Bildung, Jugend und Sport. Ernsts Nachfolger wird Staatssekretär Freiberg.

In den vergangenen Wochen hatte es zwischen Ernst und der SPD-Landtagsfraktion Streit gegeben. Ernst wollte 200 offene Lehrerstellen an Schulen auch mit Sozialarbeitern besetzen. Die SPD-Fraktion in Brandenburg lehnte das ab.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.