Britta Ernst SPD, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg (imago-images)

Im RBB-Fernsehen sagte die SPD-Politikerin, es gebe von den Pädagogen seit langer Zeit die Forderung, bei Verwaltungsaufgaben entlastet zu werden. Dem komme man mit dem Maßnahmenpapier entgegen.

Gegen den Lehrermangel ist unter anderem vorgsehen, dass ältere Schüler sich mehr Unterrichtsinhalte selbstständig erarbeiten und einige Stunden wie zur Corona-Zeit wieder im Online-Unterricht lernen. Die Rahmenbedingungen für Klassengrößen sollen ausgereizt werden. Zugleich sollen rund 200 neue Verwaltungskräfte und Schulsozialarbeiter eingestellt werden. Die Pläne sehen weiter vor, Anreize zu entwickeln, damit Beschäftigte später in den Ruhestand gehen, und Teilzeitarbeit möglichst zu reduzieren. Auch Seiteneinsteiger erhalten die Chance auf Verbeamtung. - Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hatte gewarnt, der Lehrermangel in Deutschland nehme immer dramatischere Formen an.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.