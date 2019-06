Der Vorsitzende der CDU in Brandenburg, Senftleben, hat die Demonstrationen von Schülerinnen und Schülern für mehr Klimaschutz auch gegen Kritik aus der eigenen Partei verteidigt.

Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte er, junge Menschen hätten das Recht und die Pflicht, darauf hinzuweisen, dass sie auch in Zukunft eine vernünftige Situation in Umwelt und Natur vorfinden wollten. Eine Diskussion über die Schulpflicht zu führen, sei eine falsche Reaktion der Unionsparteien gewesen. Wie Senftleben weiter ausführte, hätte man stattdessen zuhören sollen, was die jungen Menschen zu sagen hätten.

GroKo-Ende noch in diesem Jahr?

Senftleben geht nach eigenen Angaben davon aus, dass ein vorgezogener Bundestagswahlkampf besonders im Zeichen der Klimadebatte stehen würde. Mit einem Ende der Großen Koalition im Bund rechnet er noch in diesem Jahr. Berlin befinde sich derzeit eigentlich ständig im Krisenmodus, das Regierungshandwerk komme gar nicht zum Vorschein, erklärte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

"Falscher Umgang mit Populisten"

Ein weiterer Fehler aller Parteien sei, dass man mit Populisten falsch umgegangen sei, indem man ihre Opferrolle gestärkt habe, anstatt sie inhaltlich zu stellen. Schon gar nicht dürfe man die Wähler der AfD stigmatisieren. Aber man dürfe auch nicht ihre Themen übernehmen oder sich auf ihre Argumente berufen, forderte Senftleben.



In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Bei der Europawahl vor zwei Wochen war die AfD in Brandenburg stärkste Kraft geworden. Bei den Kommunalwahlen gewann die CDU vor der SPD.



Hier gibt es das Interview der Woche in voller Länge.