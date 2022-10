Brandenburgs Innnenminister Michael Stübgen (CDU) (Paul Zinken/dpa)

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, es entstehe momentan über die Balkanroute, so Stübgen wörtlich, ein neuer Asyltourismus nach Deutschland. Als Grund nannte Stübgen vor allem die liberale Visapolitik Serbiens. Hinzu komme, dass EU-Partner wie Tschechien oder Österreich ihrer Verantwortung nicht gerecht würden und die Menschen nicht aufnähmen. Die Kommunen in Brandenburg seien am Limit, erklärte Stübgen. Man habe in diesem Jahr mit mehr als 40.000 aufgenommen Flüchtlingen die Zahl von 2015 bereits deutlich überschritten. Zuletzt hatten Städte und Landkreise davor gewarnt, im bevorstehenden Winter mit der Zahl ankommender Flüchtlinge überfordert zu sein. Bundesinnenministerin Faeser kommt heute in Luxemburg mit ihren EU-Kollegen zusammen, um über die Bekämpfung illegaler Migration zu sprechen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.