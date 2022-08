Unterwanderung von Protesten

Eine Demonstrantin bei einer Kundgebung in Wiesbaden. (picture alliance / dpa / Frank Rumpenhorst)

Der Chef der Potsdamer Behörde, Müller, sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", es gebe in diesen Kreisen - so wörtlich - "Träume von einem deutschen Wutwinter". Der Verfassungsschutz beobachte mit wachsamen Augen entsprechende staatsfeindliche Bestrebungen. Ähnliche Befürchtungen äußerte auch Bundesinnenministerin Faeser in derselben Zeitung.

Der Extremismusforscher Zick erklärte im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst, die sogenannte "Querdenker"-Szene organisiere sich neu. Er rechne damit, dass es im Herbst erneut Protestaufrufe anlässlich der Teuerungsraten gebe. Der Leiter des Gewaltforschungs-Instituts an der Universität Bielefeld erläuterte, die bisherigen Feindbilder Merkel, Lauterbach und Drosten würden nun durch andere wie Wirtschaftsminister Habeck ersetzt.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.