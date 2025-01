Migrationspolitik

"Brandmauer darf nicht bröckeln" - Scholz warnt Union vor Zusammenarbeit mit AfD

Die Unionsfraktion will nach der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik in den Bundestag einbringen - und offenbar Mehrheiten mit der AfD in Kauf nehmen. Die SPD warnt vor einem "Dammbruch".