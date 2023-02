Das Landeswappen von Thüringen (ZB/ Martin Schutt)

Linken-Fraktionschef Dittes sagte, es sei das erste Gesetz in dieser Legislatur, dessen Verabschiedung von Stimmen der AfD abhängig gewesen sei. In Thüringen regiert eine Minderheitskoalition aus Linken, SPD und Grünen. Konkret gelang gelang es der Opposition nun, einen FDP-Entwurf zur Änderung des Spielhallengesetzes zu beschließen.



Im November hatte die CDU mit den Stimmen der AfD eine Entschließung gegen den Gebrauch einer gendergerechten Sprache in den Behörden Thüringens durchgesetzt. Das hatte die FDP damals kritisiert.



Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version hatten wir fälschlicherweise geschrieben, die FDP habe die Entschließung gegen gendergerechte Sprache im November 2023 unterstützt. Wir bedauern diesen Fehler und bitten um Entschuldigung.





