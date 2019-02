In Duisburg müssen mehr als 200 Menschen ihre Wohnungen in zwei Hochhäusern wegen Brandschutzmängeln verlassen.

Die Stadtverwaltung untersagte die Nutzung der zwölfgeschossigen Gebäude mit sofortiger Wirkung. Es gebe gravierende Mängel, erklärte die Stadt. Wie lange die zum Teil älteren und pflegebedürftigen Bewohner nicht zurückkehren können, ist offen. Die Stadt teilte weiter mit, bei einer Begehung sei festgestellt worden, dass sich im Falle eines Feuers Rauch ungehindert vom Keller über das Treppenhaus bis in die Wohnungen ausbreiten könne. Eine Rettung der Bewohner durch die Feuerwehr könne nicht mehr sichergestellt werden, hieß es.



2017 waren bei einem Brand in einem Londoner Hochhaus 71 Menschen ums Leben gekommen. Seitdem werden vielerorts Brandschutzbestimmungen in Mietshäusern schärfer kontrolliert.