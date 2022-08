Hagen Brandstäter, geschäftsführender Intendant des RBB, und Friederike von Kirchbach, Vorsitzende des RBB Rundfunkrates, beantworten Fragen im Hauptausschuss des Brandenburger Landtags bei einer Sondersitzung im Fall der abberufen Intendantin Schlesinger. (picture alliance/dpa | Jens Kalaene)

Die Geschäftsleitung sei sich einig, dass dieses System der leistungsorientierten Vergütung keine Zukunft mehr habe, sagte Brandstäter am Abend im RBB-Fernsehen. Bereits in diesem Jahr sollen demnach die Sonderprämien nicht mehr in Anspruch genommen werden. Brandstäter betonte, man werde den Verwaltungsrat um Prüfung bitten, das System so nicht weiter fortzuführen. Zuvor hatte die Geschäftsleitung des Senders der Belegschaft die Höhe der Bezüge der vier Direktoren offengelegt. Sie betragen demnach zwischen 196.000 und 230.000 Euro; die leistungsorientierte zusätzliche Vergütung lag zwischen rund 30.700 und knapp 39.200 Euro.

Hintergrund ist die Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin Schlesinger.

