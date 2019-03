Die Grünen-Europapolitikerin Brantner begrüßt den Vorstoß des EVP-Spitzenkandidaten Weber für ein neues Rechtsstaatsverfahren grundsätzlich. Sie sagte im Deutschlandfunk, man brauche dringend eine unabhängige Kommission, um eine echte Handhabe zu bekommen gegen "die Orbans und Co".

Für ein solches Konzept setzten sich die Grünen schon seit Jahren ein. Der Erhalt von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sei eine der zentralen Aufgaben der EU, und zwar nicht nur in Ungarn und Polen, betonte die Grünen-Bundestagsabgeordnete (Audio-Link). Besorgt sei man etwa auch über Italien mit seinem Innenminister Salvini. Der CSU-Politiker Weber müsse allerdings nicht nur Gastbeiträge schreiben, forderte Brantner, sondern selbst eine wesentlich klarere Kante gegen Orban zeigen.



Weber hatte sein Vorhaben in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" gemeinsam mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Di Fabio erläutert. Die Rechtsstaatlichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten soll demnach künftig von einem unabhängigen Expertenrat aus Verfassungsjuristen regelmäßig überprüft werden. Für den Beschluss von Strafmaßnahmen dürfe zudem kein Einstimmigkeitsprinzip gelten.