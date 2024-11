Bundesdelegiertenkonferenz

Franziska Brantner, neue Bundesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen, jubelt nach ihrer Wahl neben Felix Banaszak (rechts). (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Brantner erhielt 78 Prozent der Delegiertenstimmen. In ihrer Bewerbungsrede hatte sie für umfassende Investitionen in Bildung und die Verkehrs-Infrastruktur geworben. Die Politik müsse den Sanierungsstau der vergangenen Jahrzehnte endlich angehen. Es gelte, das Land und das Leben für die Menschen darin besser zu machen. Der Union warf Brantner vor, den Klimaschutz infrage zustellen und damit auch den Wohlstand in Deutschland zu gefährden. Klimaschutz sei die beste Chance für eine nachhaltige und starke Wirtschaft.

Grüne Kernthemen sollen Wahlkampf bestimmen

Brantner folgt im Amt auf die Politikerin Lang, die im September zusammen mit dem gesamten Bundesvorstand zurückgetreten war. Der zweite Parteivorsitzende der Grünen wird ebenfalls heute gewählt. Es wird mit der Wahl des Bundestagsabgeordneten Banaszak gerechnet. Dieser kündigte an, dass die Grünen ihren Bundestags-Wahlkampf nicht auf mögliche Koalitionspartner ausrichten werden. Banaszak sagte im Deutschlandfunk, man werde sich auf die eigenen Kernthemen wie Klimaschutz, Migration und Verkehrspolitik konzentrieren.

Er räumte ein, dass die Grünen als Teil der Ampel-Koalition zum Beispiel durch das Heizungsgesetz für Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt hätten. Trotzdem sei man stolz auf die Erfolge der dreijährigen Zusammenarbeit. So sei es dank Bundeswirtschaftsminister Habeck gelungen, gut durch den Winter 2022/2023 zu kommen, als die Energieversorgung wegen des Ukraine-Krieges gefährdet war.

