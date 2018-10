Der Präsidentschaftskandidat der brasilianischen Arbeiterpartei PT, Haddad, hat seinem rechtsgerichteten Konkurrenten Bolsonaro Manipulation der Wähler vorgeworfen.

Über den Messengerdienst Whatsapp seien hunderttausende Falschnachrichten an Wähler verschickt worden, um die Stichwahl am 28. Oktober zu beeinflussen, sagte Haddad bei einer Pressekonferenz in Sao Paulo. Mehr als 150 brasilianische Unternehmer hätten die Kampagne finanziert. Die Wahlbehörde leitete Ermittlungen ein. In Brasilien ist Wahlkampffinanzierung durch die Wirtschaft verboten. Auch Whatsapp kündigte an, den Vorwürfen nachgehen zu wollen.



Bolsonaro hatte die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien am 7. Oktober gewonnen. Er kam auf rund 46 Prozent der Stimmen, Haddad auf rund 29 Prozent.