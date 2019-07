In Brasilien sind im Juni 762 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt worden.

Das sind 60 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres, wie die Zeitung "O Globo" berichtet. Sie beruft sich auf Angaben des staatlichen Weltraumforschungsinstituts Inpe, das den Amazonas-Wald per Satellit überwacht. Die Zeitung schreibt, das Institut gehe davon aus, dass im ersten Halbjahr insgesamt 2.300 Quadratkilometer abgeholzt wurden. Das wäre der höchste Wert seit drei Jahren.



Präsident Bolsonaro hatte Anfang des Jahres angekündigt, Umweltschutzgebiete und indigene Reservate für die wirtschaftliche Nutzung zu öffnen. Auch deshalb befürchten brasilianische und internationale Umweltschützer eine weitere Zunahme der Abholzung. Umstritten ist, wie sich das am Freitag unterzeichnete Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten auswirken wird.



Rund ein Fünftel des gesamten Amazonas-Waldes ist in den vergangenen Jahrzehnten schon vernichtet worden.