Die Abholzung des Regenwalds im brasilianischen Amazonasgebiet hat erneut deutlich zugenommen.

Dies teilte die brasilianische Weltraumagentur Inpe mit, die den Regenwald mit Satellitenbildern überwacht. Demnach wurden in der Region zwischen August 2019 und Juli 2020 11.088 Quadratkilometer Dschungel abgeholzt. Das ist eine größere Fläche als jene Jamaikas. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahm die Abholzung um 9,5 Prozent zu.



Der Regenwald im Amazonasgebiet hat für das Weltklima große Bedeutung, weil er riesige Mengen CO2 bindet. Brasiliens Präsident Bolsonaro sieht in der Region allerdings vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potenzial und will noch mehr Flächen für Landwirtschaft, Bergbau und Energiegewinnung erschließen. Internationale Kritik an seiner Umweltpolitik verbittet er sich als Einmischung in innere Angelegenheiten.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.