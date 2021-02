In Brasilien hat die Regierung eine Aktion zur Privatisierung des Schutzes des Regenwaldes gestartet.

Unter dem Motto "Adoptiere ein Schutzgebiet" sollen Einzelpersonen und Unternehmen dafür gewonnen werden, in die Bewahrung der Natur in Gebieten in Amazonien zu investieren. So können Brasilianer die Patenschaft über einen Hektar für umgerechnet rund 7 Euro 70 übernehmen. Sie dauert ein Jahr und kann auf bis zu fünf Jahre verlängert werden. Die Regierung erhofft sich Einnahmen von umgerechnet fast 500 Millionen Euro pro Jahr. Ein Mitspracherecht bei der Nutzung der Geldmittel sollen die "Paten" nicht bekommen.



Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisierte das Vorhaben und warf der Regierung von Präsident Bolsonaro vor, sich ihrer Verantwortung für den Umweltschutz entziehen zu wollen. Unter dem ultrarechten Staatschef hat die Abholzung des Regenwaldes in Amazonien deutlich zugenommen.

