Die Berufung des ehemaligen evangelikalen Missionars, Ricardo Lopes Dias, zu einem Koordinator für indigene Völker in Brasilien sorgt für Diskussionen.

Menschenrechtler äußerten die Befürchtung, dass die kulturelle Identität der Stämme dadurch noch weiter in Gefahr gerate. Die UNO-Sonderberichterstatterin für die Rechte Indigener, Tauli-Corpuz, nannte die Personalentscheidung gefährlich. Sie habe das Potenzial, einen Genozid unter isolierten Völkern zu verusachen.



Organisationen wie der Indigene Missionsrat, mit dem die Hilfswerke Adveniat und Misereor zusammenarbeiten, lehnen die Ernennung von Dias ab. Ein Vertreter der Indigenen, Beto Marubo, führte aus, das Verhalten evangelikaler Missionare zerstöre das "kosmologische und ethische" Glaubenssystem der Ureinwohner. Es sei so "bösartig wie eine Krankheit".

30 Jahren eine Politik des Nicht-Kontakts

Der Anthropologe Dias war über die Organisation Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB) zehn Jahre in der Missionierung von Indigenen tief im brasilianischen Amazonasgebiet tätig gewesen. Künftig wird er eine Abteilung der Indigenen-Behörde Funai leiten. Laut Funai sind heute mehr als 100 isolierte Völker registriert.



Nachdem die Militärs während der Diktatur in Brasilien bewusst den Kontakt zu den indigenen Völkern gesucht hatten, die bis dato ohne Verbindungen zur Außenwelt geblieben waren, betrieb die Funai in den vergangenen 30 Jahren eine Politik des Nicht-Kontakts. Der Kontakt mit anderen Menschen hatte verschiedene indigene Völker dezimiert, weil ihnen Abwehrkräfte gegen Krankheiten wie Masern, Grippe oder einfach Schnupfen fehlten. Die Regierung des rechtsradikalen Präsidenten Bolsonaro hatte sich zuletzt von der Politik des Nicht-Kontakts distanziert.