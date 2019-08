Die brasilianische Armee hat mit der Bekämpfung der massiven Waldbrände im Amazonas-Regenwald begonnen.

Der erste Einsatz mit 700 Soldaten finde in der Region Porto Velho statt, sagte Verteidigungsminister Azevedo. Seinen Angaben zufolge wurden insgesamt rund 44.000 Soldaten abgestellt. Sechs brasilianische Bundesstaaten haben Einheiten angefordert. Das Justizministerium kündigte zudem die Entsendung von Bundespolizisten in die Brandgebiete an. Sie sollen örtliche Stellen im Kampf gegen illegale Rodungen unterstützen.



Präsident Bolsonaro hatte den Militäreinsatz nach massiver Kritik an seinem Umgang mit den Feuern angeordnet. Vor Kurzem hatte er Schutzmaßnahmen für den Regenwald als Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes bezeichnet.