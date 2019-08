Der Präsident des brasilianischen Instituts für Weltraumforschung, Galvao, ist seines Amt enthoben worden.

Er habe seiner Entlassung nach einem Gespräch mit Wissenschaftsminister Pontes zugestimmt, teilte Galvao mit. Hintergrund ist ein Streit über die Rodung des Regenwaldes in Brasilien. Satellitenbilder belegen, dass im Juni über 900 Quadratkilometer Regenwald im Amazonas abgeholzt worden sind, fast 90 Prozent mehr als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Im Juli stieg die Abholzungsquote den Aufnahmen zufolge auf das Doppelte.



Brasiliens Präsident Bolsonaro geriet dafür international in die Kritik. Bolsonaro äußerte den Verdacht, Mitglieder des Instituts für Weltraumforschung hätten die Zahlen manipuliert, um seine Regierung in einem schlechten Licht darzustellen. Glavao hatte die Satellitenauswertung seines Instituts mehrfach verteidigt.



Bolsonaro betrachtet den Regenwald als wirtschaftlich ungenutztes Kapital. Er kündigte an, keine neuen Schutzgebiete auszuweisen und plant weitere Rodungen.