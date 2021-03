In Brasilien hat die Generalstaatsanwaltschaft Berufung gegen eine Entscheidung des Oberstens Gerichts im Fall des ehemaligen Präsidenten Lula da Silva eingelegt.

Ein Richter hatte Anfang der Woche zwei Urteile wegen Korruption und Geldwäsche gegen den 75-Jährigen aufgehoben und zwei noch laufende Verfahren gestoppt. Er argumentierte, das Gericht in Südbrasilien, das alle Prozesse gegen Lula führte, sei nicht zuständig gewesen. Die Staatsanwaltschaft fordert, die Urteile wieder in Kraft zu setzen und die Prozesse fortzusetzen. Der Richter übergab den Fall daraufhin an das aus elf Kollegen bestehende Plenum des Obersten Gerichts. Lulas Anwälte haben nun fünf Tage Zeit, um Stellung zu nehmen. Der linksgerichtete frühere Präsident hatte die Vorwürfe gegen ihn stets als politisch motiviert zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.