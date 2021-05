Im Norden Brasiliens ist es erneut zu einem Konflikt zwischen den indigenen Yanomami und illegalen Goldsuchern gekommen.

Wie brasilianische Medien berichten, wurden bei einem Feuergefecht nach Angaben der Yanomami drei Eindringlinge getötet. Fünf weitere sowie ein Indigener seien verletzt worden. Die Goldsucher sollen zusammen mit Mitgliedern einer Drogenbande das Dorf angegriffen haben. Die staatliche Indigenenbehörde Funai und die Bundesstaatsanwaltschaft gaben an, dass sie den Zwischenfall untersuchen.



Das Reservat der Yanomami liegt im nördlichsten brasilianischen Bundesstaat Roraima an der Grenze zu Venezuela. Es ist mit rund 100.000 Quadratkilometern das größte Reservat indigener Völker in Brasilien. In dem Gebiet leben rund 26.000 Yanomami.

