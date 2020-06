Brasiliens Präsident Bolsonaro droht damit, dass sein Land aus der Weltgesundheitsorganisation austreten könnte.

Er sagte im Sender CNN-Brasil, das wäre denkbar, wenn die WHO nicht aufhöre, eine parteiische politische Organisation zu sein. - Zudem betonte er, das Medikament Hydroxychloroquin sei "zurück", nachdem falsche Studien über seine Wirksamkeit zurückgezogen worden seien. Bolsonaro hat das Malaria-Mittel für eine Behandlung gegen das Coronavirus angepriesen, obwohl es keine wissenschaftlichen Beweise für seine Wirksamkeit gibt. - Brasilien ist nach den USA am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. In dem Land gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 614.000 nachgewiesene Infektionen.