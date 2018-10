Bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien liegt der rechtsgerichtete Bewerber Bolsonaro deutlich in Führung. Nach Auszählung von rund 80 Prozent der Wahlkreise entfallen auf Bolsonaro 48 Prozent der Stimmen. Zweitplatzierter ist der linksgerichtete Politiker Haddad, der knapp 27 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann.

Sollte Bolsonaro nicht noch auf über 50 Prozent zulegen, wird es in drei Wochen eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten geben.



Bolsonaro hatte im Wahlkampf die frühere Militärdiktatur gelobt und war mit rassistischen und frauenfeindlichen Äußerungen aufgefallen. Haddad war erst spät nominiert worden, weil die Arbeiterpartei lange an dem früheren Präsidenten Lula da Silva festhielt, der nach einer Verurteilung wegen Korruption im Gefängnis ist. In Brasilien waren knapp 150 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Es herrscht Wahlpflicht.