Brasiliens Präsident Bolsonaro hat eine neue Partei gegründet.

Sie heißt "Allianz für Brasilien" und tritt nach seinen Worten für christliche Werte und gegen Kommunismus und Sozialismus ein. Damit vollzieht der Präsident den Bruch mit seiner bisherigen Partei PSL, mit der es zum Streit über Gelder für Kampagnen gekommen war. Um bei Wahlen antreten zu können, muss die "Allianz für Brasilien" bis April 500.000 Unterschriften sammeln.



Bolsonaro hat schon als Abgeordneter häufig die Partei gewechselt. Die neue Bewegung wird er selbst führen, sein Sohn Flávio wird Stellvertreter. Die Partei will laut Programm "Gottes Platz im Leben, in der Geschichte und in der Seele des brasilianischen Volkes" anerkennen.