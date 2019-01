In Brasilien hat der neue Präsident Bolsonaro den Amtseid abgelegt. Die Zeremonie fand im Parlament in der Hauptstadt Brasilia statt. Der 63-jährige Rechtspopulist und Ex-Soldat will nach eigenen Worten die Korruption in dem größten Land Lateinamerikas bekämpfen und die Kriminalität eindämmen. Kritiker sehen in Bolsonaro eine Gefahr für die Demokratie des Landes.

Der ehemalige Fallschirmjäger legte im Kongress seinen Amtseid ab. In seiner Antrittsrede vor den Abgeordneten kündigte er an, Brasilien "vom Joch der Korruption, der Kriminalität, der wirtschaftlichen Verantwortungslosigkeit und der ideologischen Unterwerfung" zu befreien. Zuvor war er gemeinsam mit seiner Ehefrau Michelle in einem offenen Rolls Royce durch die Hauptstadt Brasilia gefahren. Dabei skandierten seine Anhänger Bolsonaros Wahlkampfslogan: "Brasilien über alles, Gott über alles."

Polarisierende Positionen

Der Hauptmann der Reserve äußerte sich wiederholt abfällig über Schwarze und Homosexuelle und lobte die Militärdiktatur in Brasilien. Außerdem will er den Waffenbesitz erleichtern und keine weiteren Schutzgebiete für indigene Gemeinschaften ausweisen lassen. Bolsonaro hatte sich in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen gegen den Kandidaten der Arbeitspartei, Haddad, durchgesetzt.

Schwieriges Verhältnis zu Journalisten

Derweil beklagten sich Reporter über die Behandlung vor der Zeremonie. Um ihr beizuwohnen, mussten Journalisten sieben Stunden vorher eintreffen. Mehrere twitterten, Wachleute hätten Gegenstände beschlagnahmt, die sie bei sich gehabt hätten, um sich während der Wartezeit zu ernähren, darunter Äpfel und Gabeln, da diese angeblich ein Risiko darstellten.

Bolsonaro hatte die Medien kritisiert. Er hat angekündigt, die Zahlungen staatlicher Unternehmen für Werbung an manche Medienorganisationen zu verringern.